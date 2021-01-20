"Мариуполь" удивил всех своим выбором места жительства.

Вот уже 10 дней "Мариуполь" работает на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталии и готовится к весенней части сезона. Однако особого внимания заслуживает отель, в котором расположились азовцы - Asteria Kremlin Palace. Созвучность со словом "Кремль" далеко не случайна.

Отель был построен в 2003 году в 13 километрах от Анталии с целью привлечь туристов из России. На территории комплекса были возведены аналоги храма Василия Блаженного и Кремля.

О заселении в отель сообщил официальный сайт "Мариуполя".

"Сбор проходит на высоком уровне. Здесь есть хорошие условия для качественной подготовки к весенней части сезона. Мы играем и тренируемся на качественных газонах. Все остальное – питание, тренажерный зал, сервис – также на уровне", - доволен обслуживанием главный тренер Остап Маркевич.

Напомним, что "Мариуполь" начнет весеннюю часть сезона Украинской Премьер-лиги 13 февраля матчем против "Александрии".

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Автор: Будрин Артем