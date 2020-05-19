Впервые в истории: ФИФА организует уникальный матч в рамках борьбы с коронавирусом

Организация хочет собрать деньги для изучения вируса.

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) организует первый в своей истории благотворительный матч для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поединок состоится, когда ситуация с COVID-19 позволит его организовать. Участники, дата и формат события будут утверждены позже.

Все деньги, которые получится собрать, будут направлены на закупку лекарств, а также изучение коронавируса, разработку новых методов диагностики и терапии.

"Мы уже принимаем активное участие в процессе информирования людей по всему миру, а также оказываем финансовую помощь. Теперь наша цель - организовать глобальное мероприятие для сбора средств, когда это будет возможно. Даже если это произойдет через несколько месяцев", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА объявила о переносе крупного турнира из-за пандемии коронавируса.