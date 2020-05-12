ФИФА объявила о переносе крупного турнира из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира по футзалу в этом году не состоится.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе чемпионата мира по футзалу на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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Турнир должен был пройти в Литве с 12 сентября по 4 октября текущего года. Теперь финальная часть ЧМ получила новые даты проведения - с 12 сентября по 3 октября 2021 года.

Теоретическая возможность провести чемпионат мира в этом году сохранялась, однако от этой идеи было решено отказаться, так как до сих пор не определены все участники финальной части турнира. Команды разыграют еще 11 путевок в квалификации.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на мировое первенство. Украинские футзалисты завершили элит-раунд отбора на ЧМ, набрав лишь одно очко в трех матчах.

Из-за пандемии коронавируса на следующий год также были перенесены чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио.

УНИАН ранее также сообщал о переносе чемпионата мира по водным видам спорта.