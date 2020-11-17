ФИФА официально сообщила о переносе турнира.

ФИФА приняла решение перенести Клубный чемпионат мира в Катаре на 2021 год.

Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса и ее "продолжающегося воздействия на футбол".

Читайте такжеЧМ-2022 по футболу: стало известно, когда состоится жеребьевка европейской квалификации

Дело в том, что завершены еще не все континентальные клубные чемпионаты конфедераций, в ходе которых команды отбираются на КЧМ

Изначально турнир должен был состояться в декабре этого года, но теперь пройдет с 1 по 11 февраля 2021 года.

Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 17-й раз. Он в последний раз будет проведен в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

На данный момент известны только два участника турнира из семи. Это победитель Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская "Бавария" и чемпион принимающей страны - катарский "Аль-Духаиль".

Из-за переноса турнира "Бавария" не сможет повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь