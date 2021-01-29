КЧМ-2021 пройдет с 4 по 11 февраля.

4 февраля стартует Клубный чемпионат мира по футболу. В этом году турнир будет принимать Катар.

Календарь матчей КЧМ-2021

1/4 финала

4 февраля. 16.00 (киевское время)

"Тигрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Южная Корея)

4 февраля. 19.30

"Аль-Духаиль" (Катар) - "Аль-Ахли" (Египет)

Матч за 5-е место

7 февраля. 17.00

Встретятся команды, которые проиграют в 1/4 финала

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1/2 финала

7 февраля. 20.00

"Тигрес" / "Ульсан" - победитель Кубка Либертадорес ("Палмейрас" Бразилия - "Сантос" Бразилия)

8 февраля. 20.00

"Аль-Духаиль" / "Аль-Ахли" - "Бавария" (Германия)

Матч за 3-е место

11 февраля. 17.00

Встретятся команды, которые проиграют в 1/2 финала

Финал

11 февраля. 20.00

Встретятся победители двух полуфиналов.

Клубный чемпионат мира по футболу: где смотреть матчи

Матч за 5-е место, оба полуфинала, матч за 3-е место и финал Клубного чемпионата мира в Украине в прямом эфире покажет "UA: Перший". Также трансляции будут доступны в мобильном приложении suspilne.tv.

Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать

Клубный чемпионат мира пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен. Жеребьевка турнира состоялась 19 января.

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 17-й раз. Он в последний раз будет проведен в привычном формате-далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

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Автор: Антон Дударь