4 февраля стартует Клубный чемпионат мира по футболу. В этом году турнир будет принимать Катар.
Календарь матчей КЧМ-2021
1/4 финала
4 февраля. 16.00 (киевское время)
"Тигрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Южная Корея)
4 февраля. 19.30
"Аль-Духаиль" (Катар) - "Аль-Ахли" (Египет)
Матч за 5-е место
7 февраля. 17.00
Встретятся команды, которые проиграют в 1/4 финала
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1/2 финала
7 февраля. 20.00
"Тигрес" / "Ульсан" - победитель Кубка Либертадорес ("Палмейрас" Бразилия - "Сантос" Бразилия)
8 февраля. 20.00
"Аль-Духаиль" / "Аль-Ахли" - "Бавария" (Германия)
Матч за 3-е место
11 февраля. 17.00
Встретятся команды, которые проиграют в 1/2 финала
Финал
11 февраля. 20.00
Встретятся победители двух полуфиналов.
Клубный чемпионат мира по футболу: где смотреть матчи
Матч за 5-е место, оба полуфинала, матч за 3-е место и финал Клубного чемпионата мира в Украине в прямом эфире покажет "UA: Перший". Также трансляции будут доступны в мобильном приложении suspilne.tv.
Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать
- Клубный чемпионат мира пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен. Жеребьевка турнира состоялась 19 января.
- Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 17-й раз. Он в последний раз будет проведен в привычном формате-далее турнир планируется расширить до 24 команд.
- Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.
- В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".
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