В Катаре стартовал чемпионат мира среди клубов.

4 февраля в Катаре состоялись четвертьфинальные матчи Клубного чемпионата мира. По их итогам стало известно, с кем в полуфинале встретятся немецкая "Бавария" и бразильский "Палмейрас".

В первом матче 1/4 финала сильнейший клуб Северной и Центральной Америки "Тигрес" обыграл победителя азиатской Лиги чемпионов "Ульсан Хенде".

Мексиканский клуб одержал волевую победу над корейцами со счетом 2:1 благодаря дублю известного в Европе экс-форварда сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка.

Таким образом, в полуфинале "Тигрес" 7 февраля встретится с "Палмейрасом".

Читайте такжеКлубный чемпионат мира по футболу: расписание всех матчей турнира, где смотреть"Тигрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Южная Корея) - 2:1

Голы: Жиньяк, 38, 45+5 (с пенальти) - Ким Ки Хи, 24

Во втором полуфинале победитель Лиги чемпионов КАФ "Аль-Ахли" из Египта минимально обыграл хозяев турнира "Аль-Духаиль".

В полуфинале "Аль-Ахли" предстоит встретиться с "Баварией". Матч пройдет 8 февраля.

"Аль-Духаиль" (Катар) - "Аль-Ахли" (Египет) - 0:1

Гол: Эль-Шахат, 30

Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать

Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

От участия в турнире из-за пандемии коронавируса отказался один из клубов.

Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он в последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

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Автор: Антон Дударь