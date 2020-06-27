Карпаты - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ

"Карпаты" принимали "Львов" в 28-м туре УПЛ.

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу прошло львовское дерби - "Карпаты" в Луцке принимали "Львов".

Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Львов" вышел вперед благодаря автоголу Андро Гиоргадзе на 36-й минуте. В конце первого тайма "Карпаты" остались в меньшинстве, но после перерыва отыгрались - отличился Ярослав Деда.

Карпаты - Львов

Видеообзор матча

Полное видео матча

В этом сезоне "Карпаты" и "Львов" встречались три раза и все три поединка завершились вничью - 0:0, 0:0 и 1:1.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 28-го тура УПЛ.

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