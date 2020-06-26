Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 28-го тура
Матчи 28-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут 27 и 28 июня.
"Карпаты", которые вышли из карантина, должны провести свой первый матч после возобновления сезона.
"Шахтер" свой матч против "Зари" будет проводить уже в статусе чемпиона Украины.
Расписание матчей
27 июня
17.00. "Колос" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Карпаты" - "Львов"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Шахтер" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
28 июня
17.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Динамо"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Ворскла" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Олимпик", в составе которого были зараженные коронавирусом игроки, повторно прошел тестирование на коронавирус.
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