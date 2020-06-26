Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 28-го тура

"Шахтер" сыграет против "Зари", а "Динамо" ждет встреча с "Десной".

Матчи 28-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут 27 и 28 июня.

"Карпаты", которые вышли из карантина, должны провести свой первый матч после возобновления сезона.

"Шахтер" свой матч против "Зари" будет проводить уже в статусе чемпиона Украины.

Расписание матчей

27 июня

17.00. "Колос" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Карпаты" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Шахтер" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

28 июня

17.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Динамо"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Ворскла" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Олимпик", в составе которого были зараженные коронавирусом игроки, повторно прошел тестирование на коронавирус.

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