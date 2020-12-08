Луиш Каштру рассказал о подготовке и сильных сторонах соперника.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал комментарий перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".

Луиш Каштру рассказал о мыслях, подготовке и сильных сторонах соперника, сообщает football.ua.

"Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с "Реалом", чем о поражениях с "Боруссией" М. Ни один из этих результатов не повлияет на завтрашнюю игру. Наша концентрация полностью на игре с "Интером". Все, что было до этого, нас не интересует. Мы прекрасно знаем, что мы в группе, где все команды претендуют на 1/8. Как мы пройдем "Интер"? Также как он хочет пройти через нас. С полной отдачей в игре, амбициями, внимательностью и желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов", - сказал тренер.

Каштру заверил, что его команда полностью подготовлена к предстоящей игре.

"Прежде всего мы должны быть аккуратны в нашей обороне. Также должны выполнять необходимый объем работы в обороне и почаще добираться до чужой штрафной. Я ощущаю, что мои игроки чувствуют себя уверенно психологически. Мы уже отработали полностью все, что связано с игрой. Нам осталось уточнить лишь некоторые детали", - добавил тренер.

"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

Судить матч "Интера" и "Шахтера" будет ненавистный для украинских болельщиков рефери.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора