Футболист украинского клуба выздоровел после заражения коронавирусом

У Игоря Вагина из "Миная" болезнь проходила бессимптомно.

Полузащитник клуба Первой лиги Украины "Минай" Игорь Вагин выздоровел от коронавирусной болезни.

Об этом Football.ua сообщил спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец.

Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Вагин стал первым и пока единственным украинским футболистом, который заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 7 мая, после чего был изолирован.

Ранее полузащитник рассказывал о том, что болезнь проходила у него бессимптомно.

15 мая тесты на коронавирус прошли все остальные футболисты "Миная". Новых случаев заболевания в команде выявлено не было.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сезон в Первой лиге не будет доигран в полном виде, а чемпионат Второй лиги завершен досрочно.