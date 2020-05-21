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Футболист украинского клуба выздоровел после заражения коронавирусом

21:57, 21 мая 2020
Футбол
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Игорь Вагин проводит в Минае второй сезон / фото ФК Минай

Об этом Football.ua сообщил спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец.

Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Вагин стал первым и пока единственным украинским футболистом, который заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 7 мая, после чего был изолирован. 

Ранее полузащитник рассказывал о том, что болезнь проходила у него бессимптомно.

15 мая тесты на коронавирус прошли все остальные футболисты "Миная". Новых случаев заболевания в команде выявлено не было.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сезон в Первой лиге не будет доигран в полном виде, а чемпионат Второй лиги завершен досрочно.

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