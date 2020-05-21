Футболист украинского клуба выздоровел после заражения коронавирусом
21:57, 21 мая 2020Футбол
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У Игоря Вагина из "Миная" болезнь проходила бессимптомно.
Игорь Вагин проводит в Минае второй сезон / фото ФК Минай
Полузащитник клуба Первой лиги Украины "Минай" Игорь Вагин выздоровел от коронавирусной болезни.
Об этом Football.ua сообщил спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец.
Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19.
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Вагин стал первым и пока единственным украинским футболистом, который заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 7 мая, после чего был изолирован.
Ранее полузащитник рассказывал о том, что болезнь проходила у него бессимптомно.
15 мая тесты на коронавирус прошли все остальные футболисты "Миная". Новых случаев заболевания в команде выявлено не было.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что сезон в Первой лиге не будет доигран в полном виде, а чемпионат Второй лиги завершен досрочно.
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