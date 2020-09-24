Карлос де Пена и Сергей Сидорчук - о победе над бельгийским клубом.

Полузащитники "Динамо" Карлос де Пена и Сергей Сидорчук прокомментировали победу над "Гентом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Слова футболистов приводит официальный сайт "Динамо".

"Очень хороший результат, приятная победа, ведь мы забили на выезде. Мы хорошо начали игру, в конце первого тайма "Гент" начал действовать лучше, но после перерыва мы вернулись в строй и победили. Возможно, бельгийцы не слишком ярко играют в чемпионате, но удачно выступают в еврокубках. Сегодня не было легко. "Гент" - хорошая команда, и они здесь, потому что этого заслуживают", - сказал де Пена

Он также подчеркнул, что в ответной игре "Динамо" нужно играть еще лучше:

"В ответном матче нам нужно действовать еще лучше. "Гент" будет атаковать, чтобы отыграться".

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Сидорчук отметил, что "Динамо" пыталось забить третий мяч, но не удалось:

"Мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве".

По его словам, дождь и мокрое поле не сильно повлияли на игру:

"Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону - групповой этап Лиги чемпионов".

"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов: главное

В первом матче раунда плей-офф "Динамо" на выезде обыграло "Гент" со счетом 2:1.

Победитель противостояния "Гент" - "Динамо" получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответная игра против "Гента" пройдет 29 сентября в Киеве.

На предыдущей стадии квалификации в одноматчевой дуэли киевляне прошли нидерландский АЗ, победив со счетом 2:0.

"Динамо" может пробиться в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.

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Автор: Антон Дударь