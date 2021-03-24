Команда Андрея Шевченко сразится с топ-соперником.

24 марта в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс" пройдет матч отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Франции.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

Франция - Украина: где смотреть матч

Начало поединка - в 21.45.

Сборная Франции

Команда Дидье Дешама - одна из лучших в мире, которая обладает изумительным подбором исполнителей. Представьте насколько мощна эта команда, если может позволить себе игнорировать и не вызывать в свой лагерь блестящего вице-капитана "Реала" Карима "The Dream" Бензема! Наверняка в компоненте глубины и многообразия состава ни одна команда на планете не может похвастаться лучшей комплектацией.

В матче с Украиной под вопросом участие Килиана Мбаппе. Остальные игроки в строю.

В сентябре сборная Франции удачно стартовала в Лиге наций. В группе с чемпионами мира была Португалия, но "Ле Блю" набрали 16 очков и заняли первое место, "обскакав" команду Криштиану Роналду.

На своем поле французы не проигрывали с марта 2018 года. Вплоть до 11 ноября 2020 года длилась эта серия, пока скромная сборная Финляндии не набралась смелости шокировать французов на стадионе "Стад де Франс". Скандинавская команда триумфовала 2:0. Да, прямо в логове грозной команды. Поэтому, очень хочется верить, что наши ребята повторят подвиг финнов.

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Сборная Украины

Да, в последнее время дела в украинском футболе плохи. Даже Андрей Шевченко на пресс-конференции вспомнил о спаде украинских команд в еврокубках. А какое событие окончательно лишило хорошего настроения - так это решение Лозаннского апелляционного суда о присуждении Украине технического поражения в матче со Швейцарией. Все это делает плохой эмоциональный фон, особенно если еще вспомнить о кадровых потерях накануне матча.

И если Виктора Цыганкова и Артема Беседина можно заменить равноценными альтернативами, то с потерей Тараса Степаненко справиться мегасложно. Фактически, все матчи, которые сборная играла без опорника "горняков" были тяжелыми и низкокачественными. Тарас отвечает за разрушение атак соперника, склеивает атаку и оборону, а также балансирует команду. Возможно, последние провалы "Шахтера" тоже стоит связывать с травмой Степаненко.

Впрочем, кажется, нашим ребятам легче, когда на них особо не надеются. Таким образом, им легче играть без давления и повышенной ответственности. Именно в такие моменты Украине удавалось внезапно "выстрелить". Как, например, прошлой осенью с Испанией. Поэтому почему бы не повторить чудо еще раз?

История противостояний

Команды провели между собой десять матчей. Украинцы потерпели шесть поражений, однажды смогли выиграть, а еще трижды поединки завершались вничью.

Памятные две игры состоялись в отборе на ЧМ-2014. Тогда украинцы победили дома 2:0, но закрепить сенсацию во Франции не получилось - 0:3.

Также свежий горький опыт - осенью 2020 года французы разбили вдребезги "желто-синих" - 7:1.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Выводы были сделаны. В первую очередь, мы играем официальный матч. Это совершенно другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Они не просто так стали чемпионами мира. Мы серьезно готовимся к этому матчу, у нас есть план на игру".

Наставник Франции Дидье Дешам:

"Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче - 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных на коронавирус. У украинцев хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. "Сине-желтые" победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру".

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Мэнди, Варан, Лэнгле, Павар, Погба, Канте, Гризманн, Дембеле, Бен-Еддер, Жиру

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Марлос, Зубков, Яремчук

Арбитр

Главным рефери поединка будет немец Тобиас Штилер.

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Автор: Будрин Артем