"Арсенал" выиграл группу В с максимальным результатом - 18 очков.

Только одна команда в сезоне 2020/21 показала стопроцентный результат в групповом этапе клубных турниров УЕФА - это лондонский "Арсенал".

В 6-м туре Лиги Европы "канониры" победили "Дандолк" (4:2) и выиграли Группу В с максимальным результатом - 18 очков в 6 турах. Больше никто не смог этого сделать, что в Лиге Европы, что в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов максимум стал 16 очков, которые набрали "Бавария" и "Манчестер Сити". На их счету по 5 выигранных матчей и по одной ничьей.

Only one team has a 100% record in UEFA club competitions this season.



It's Arsenal. 💯 pic.twitter.com/E52g7c1Pc6 — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2020

Отметим, что победа над ирландским "Дандолком" стала для "Арсенала" шестой подряд в еврокубках. В последний раз клуб демонстрировал такую продолжительную выигрышную серию на европейской арене еще 15 лет назад. Тогда команда завершила свое выступление в Лиге Чемпионов сезона-2004/05 победой над мюнхенской "Баварией", а в следующем сезоне выиграла пять стартовых матчей группового этапа турнира.

Плей-офф Лиги Европы 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля.

Сеяными при жеребьевке будут команды, которые заняли первые места в своих группах ЛЕ, а также "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге" и "Аякс".

В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Олег Давыгора