16 клубов продолжат борьбу за трофей в феврале.

9 декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов 2020-2021. По его итогам стали известны 16 участников плей-офф турнира.

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Украинские "Шахтер" и "Динамо" пробиться в плей-офф ЛЧ не смогли.

Вышли в плей-офф ЛЧ с первых мест: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция)

Вышли в плей-офф ЛЧ со вторых мест: "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия)

Наибольшее представительство в плей-офф главного клубного турнира Европы будет у Испании и Германии, которые сохранили по четыре команды.

Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В 1/8 финала победители групп сыграют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии не могут встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

Плей-офф ЛЧ стартует 16 февраля и продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Действующим победителем турнира является "Бавария".

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Автор: Антон Дударь