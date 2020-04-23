Евро-2020: в УЕФА объяснили, почему не станут менять название турнира

Турнир сохранит название "Евро-2020", несмотря на перенос на следующий год.

УЕФА решил не менять название чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, турнир сохранит название "Евро-2020".

Данное решение было принято исполкомом УЕФА после "тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами".

Читайте также"Евро-2020+1": в сети высмеяли конфуз УЕФА с переименованием чемпионата Европы

В УЕФА объяснили, что данное решение принято по ряду причин.

Во-первых, удастся сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие первого чемпионата Европы по футболу. Во-вторых, уже произведено множество брендированных товаров, которые пришлось бы уничтожить и сделать вместо них новые. Таким образом, Евро-2020 будет "турниром без лишнего мусора и отходов".

Кроме того, в УЕФА заявили, что "сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф отбора на Евро-2020.