Евро-2020: в УЕФА объяснили, почему не станут менять название турнира
УЕФА решил не менять название чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, турнир сохранит название "Евро-2020".
Данное решение было принято исполкомом УЕФА после "тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами".
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В УЕФА объяснили, что данное решение принято по ряду причин.
Во-первых, удастся сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие первого чемпионата Европы по футболу. Во-вторых, уже произведено множество брендированных товаров, которые пришлось бы уничтожить и сделать вместо них новые. Таким образом, Евро-2020 будет "турниром без лишнего мусора и отходов".
Кроме того, в УЕФА заявили, что "сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф отбора на Евро-2020.