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Евро-2020: в УЕФА объяснили, почему не станут менять название турнира

22:16, 23 апреля 2020
Футбол
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Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года / uefa.com

Как сообщает официальный сайт УЕФА, турнир сохранит название "Евро-2020".

Данное решение было принято исполкомом УЕФА после "тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами".

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В УЕФА объяснили, что данное решение принято по ряду причин. 

Во-первых, удастся сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие первого чемпионата Европы по футболу. Во-вторых, уже произведено множество брендированных товаров, которые пришлось бы уничтожить и сделать вместо них новые. Таким образом, Евро-2020 будет "турниром без лишнего мусора и отходов".

Кроме того, в УЕФА заявили, что "сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф отбора на Евро-2020.

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