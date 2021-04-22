Власти испанского города Бильбао не смогли гарантировать допуск зрителей на стадион.

УЕФА решил забрать право проводить матчи Евро-2020 у испанского города Бильбао.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на сайт городского совета Бильбао.

Причина - местные власти не смогли пообещать, что допустят болельщиков на трибуны "Сан-Мамеса".

Городские чиновники хотят обжаловать вердикт УЕФА в суде. В Бильбао считают, что они соблюдали абсолютно все обязательства прописанные в контракте. Вдобавок, на организацию мероприятия уже потрачено более 1,2 миллиона евро.

Заметим, что 23 апреля УЕФА окончательно назовет перечень городов-хозяев, которые будут принимать поединки Евро-2020.

Читайте такжеЕсть одна женщина: УЕФА назвал арбитров на Евро-2020

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин