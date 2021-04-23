В Бильбао и Дублине матчи Евро-2020 проходить не будут.

Исполнительный комитет УЕФА в ходе своего заседания исключил два города из списка принимающих матчи Евро-2020 и заменил их другими.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матчи Евро-2020 не будут проходить в испанском Бильбао, как уже сообщалось ранее, а также в шотландском Дублине.

Четыре игры, которые должны были пройти в Бильбао (поединки группы Е и один матч 1/8 финала), перенесены в испанскую Севилью на стадион "Эстадио Ла Картуха". На играх будут присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

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Еще три матча группы Е, которые должны были пройти в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург. В российском городе также, как и было запланировано, пройдут три поединка группы В и один четвертьфинал. Матч 1/8 финала, который должен был принимать Дублин, перенесен на лондонский стадион "Уэмбли".

Все билеты на матчи в Бильбао и Дублине аннулированы, их владельцы получат полную компенсацию.

Также УЕФА утвердил проведение матчей в Мюнхене - четыре поединка в немецком городе пройдут при как минимум 14 500 зрителях на трибунах.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.

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Автор: Антон Дударь