Нидерландская сборная будет первым соперником "желто-синих" на турнире.

Сборная Нидерландов, которая будет соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, объявила окончательную заявку на турнир.

В нее вошли 26 футболистов. Список опубликовал Twitter нидерландской сборной.

Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия"), Мартен Стекеленбург ("Аякс"), Тим Крул ("Норвич")

Защитники: Дензел Дамфрис (ПСВ), Йоэл Вельтман ("Брайтон"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Стефан де Врей ("Интер"), Дэйли Блинд ("Аякс"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас"), Оуэн Вейндал (АЗ)

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Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Мартен де Роон ("Аталанта"), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх ("Аякс"), Дэйви Клаасен ("Аякс"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Донни ван де Беек (МЮ), Мемфис Депай ("Лион"), Квинси Промес ("Спартак"), Коди Гакпо (ПСВ)

Форварды: Люк де Йонг ("Севилья"), Войт Вегхорст ("Вольфсбург"), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс ("Фейенорд").

Украинская сборная сыграет против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Антон Дударь