Сборная Нидерландов, которая будет соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, объявила окончательную заявку на турнир.

В нее вошли 26 футболистов. Список опубликовал Twitter нидерландской сборной.

Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия"), Мартен Стекеленбург ("Аякс"), Тим Крул ("Норвич")

Защитники: Дензел Дамфрис (ПСВ), Йоэл Вельтман ("Брайтон"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Стефан де Врей ("Интер"), Дэйли Блинд ("Аякс"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас"), Оуэн Вейндал (АЗ)

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Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Мартен де Роон ("Аталанта"), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх ("Аякс"), Дэйви Клаасен ("Аякс"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Донни ван де Беек (МЮ), Мемфис Депай ("Лион"), Квинси Промес ("Спартак"), Коди Гакпо (ПСВ)

Форварды: Люк де Йонг ("Севилья"), Войт Вегхорст ("Вольфсбург"), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс ("Фейенорд").

Украинская сборная сыграет против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь