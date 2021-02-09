Футболист рассказал свою версию событий.

Украинский нападающий Евгений Селезнев в деталях рассказал свою версию скандальной ситуации с его отчислением из "Колоса".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Селезнев заявил, что "сам не понял эту ситуацию". По его словам, в тот день у "Колоса" была утренняя тренировка, а затем спарринг. Селезнев присутствовал на тренировке "в полностью нормальном состоянии", однако у него заболел ахилл. Перед контрольным матчем на разминке Селезнев попросил у доктора таблетку.

"Выпил 3 обезболивающих - не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор "Колоса", - Прим.) и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой".

По словам Селезнева, уже через три минуты в СМИ появилась информация о его отчислении из-за нарушения режима.

"По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться: в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видели много людей. Звоним доктору, он говорит, что не слышал у меня перегара, что я был вполне адекватным, что у меня болел ахилл".

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"В Украине начинается на меня выливаться грязь, что якобы я сидел с Андреем Ворониным, выпил с ним и пришел пьяным на матч. Давайте подумаем логично. Утром на тренировке я был нормальным, а между ней и контрольной встречей было три часа. То есть это надо было пойти на обед, а потом брать и глушить водку, не останавливаясь. Это же сколько надо было выпить, чтобы я был неадекватным. Неадекватность в чем проявляется? Кто знает меня, я своеобразный человек. Я могу выпить, я не ангел, но после матча. В выходной это можно сделать, я же не отрицаю. Просто не понимаю, как можно напиться до игры. Зачем это вообще делать?", - продолжил Селезнев.

Футболист заявил, что действительно виделся с Ворониным, однако за два-три дня до этого и перед тем, как на следующий день у "Колоса" был выходной.

По словам Селезнева, один из представителей клуба звонил ему в нетрезвом виде и сказал: "Привет Воронину, а тебе пока. У нас есть предположение, что ты выпивший", после чего он бросил трубку.

"В клубе сначала говорили, что я был выпившим. Я говорю: "Поехали сдадим кровь". Потому уже говорили, что я был не выпившим, а неадекватным. Говорю, давайте сдадим анализы. А они мне: "Оно нам не надо". Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь", - также рассказал футболист.

"Поднимайте видео из гостиницы, счета из номера - я никуда не выходил. Я приму любое доказательство, только скажите, в чем я виноват. Но я полностью чист. Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я хочу понять, кому я невыгоден, кто это все делает", - подытожил Селезнев.

Скандал с отчислением Селезнева: главное

Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.

Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.

Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.

Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.

Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.

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Автор: Антон Дударь