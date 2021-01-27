Самый молодой дебютант в истории "Реала" усилит "Арсенал".

Мадридский "Реал" отдал в аренду своего норвежского полузащитника Мартина Эдегора. Талантливый хавбек следующие полгода проведет в лондонском "Арсенале".

Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Мартин Эдегор будет выступать за "Арсенал" на правах аренды до конца нынешнего сезона. "Канониры" заплатят 2 миллиона евро за аренду, а также сохраняют опцию выкупить контракт игрока за отдельную сумму.

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Эдегор уже успел выбрать себе игровой номер - 11. В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл за "Реал" 9 матчей.

Заметим, что Мартин переехал в мадридский клуб в 16-летнем возрасте. В мае 2015 года Эдегор дебютировал за первую команду, заменив самого Криштиану Роналду. Таким образом, норвежец стал самым молодым игроком в истории клуба, дебютировав в возрасте 16 лет и 156 дней.

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Автор: Будрин Артем