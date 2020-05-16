Заболел легионер топ-клуба: в футбольном чемпионате России зафиксирован первый случай коронавируса
21:42, 16 мая 2020Футбол
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Вирус подтвержден у игрока "Локомотива".
Фарфан не покидал Россию после начала пандемии / фото: ФК Локомотив Москва
У нападающего московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсона Фарфана обнаружен коронавирус.
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Об этом сообщает Meduza.
Данную информацию подтвердил председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков:
"Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления".
Фарфан стал первым футболистом Российской Премьер-лиги, у которого официально подтвержден COVID-19. Отмечается, что с момента начала пандемии он не выезжал за пределы России.
Чемпионат России по футболу находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 21 июня.
УНИАН ранее сообщал о том, что у игрока украинского футбольного клуба выявили коронавирус.
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