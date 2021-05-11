Итальянский вратарь покинет "Ювентус" после окончания сезона.

Голкипер Джанлуиджи Буффон сделал заявление о своем будущем.

Об этом он сказал в интервью Bein Sports, передает sport.sky.it.

Буффон заявил, что покинет "Ювентус" летом, но еще может продолжить карьеру.

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"Мое будущее уже известно. Этот прекрасный и очень долгий период в "Ювентусе" окончательно завершится в этом году. Думаю, я отдал все для клуба, а получил все, и даже больше. Мы подошли к концу цикла", - сказал Буффон.

"Либо я прекращу играть, либо, если я окажусь в ситуации, которая будет мотивировать меня продолжить карьеру, или получить другой жизненный опыт, то я рассмотрю ее", - добавил он.

Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения

Буффон начинал карьеру в "Парме", а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.

В общей сложности Буффон провел за "Ювентус" 683 матча, из них 322 - на ноль.

Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Ранее он заявлял, что крайний срок завершения его карьеры - это лето 2023 года.

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Автор: Антон Дударь