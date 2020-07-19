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Днепр-1 - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

18:45, 19 июля 2020
Футбол
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Сергей Булеца / фото СК Днепр-1

Хозяева поля одержали победу со счетом 3:0.

Дублем отличился Владислав Супряга. Еще один мяч на счету Алексея Хобленко.

Днепр-1 - Ворскла

Видеообзор матча

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, в УПЛ уже определились обе пары плей-офф за путевку в Лигу Европы.

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