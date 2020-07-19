Днепр-1 - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

"Днепр-1" и "Ворскла" встречались в 32-м туре чемпионата Украины.

В рамках 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Ворсклу". Матч прошел 19 июля в Днепре. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:0. Дублем отличился Владислав Супряга. Еще один мяч на счету Алексея Хобленко. Днепр-1 - Ворскла Видеообзор матча Полное видео матча Как сообщал УНИАН, в УПЛ уже определились обе пары плей-офф за путевку в Лигу Европы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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