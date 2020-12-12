"Динамо" не смогло обыграть "Колос" в домашнем матче.

Киевское "Динамо" в рамках по 13-го тура УПЛ принимало "Колос". Игра проходила в Киеве на стадионе имени Лобановского и закончилась ничьей 2:2.

Первый тайм встречи прошел в равной и обоюдной борьбе. На 19-й минуте у Селезнева был хороший момент, но он не сумел нормально пробить головой с убойной позиции во вратарской Бущана. Самый опасный момент у "Динамо" бил в середине тайма: Супряга перед пустыми воротами замыкал прострел Миколенко с левого фланга, но каким-то чудом не сумел переправить мяч в сетку ворот.

Счет в матче неожиданно открыли гости в дебюте второго тайма: Селезнев четко реализовал спорный пенальти, назначенный после фола Миколенко на нем же. Защитник "Динамо" якобы отмахнулся в штрафной от форварда "Колоса". Далее ситуация в матче для киевлян еще больше усугубилась: Шепелев получил красную карточку за накладку против Черноморца на чужой половине (судьбу эпизода решили после просмотра VAR). На 70-й минуте составы команд уравнялись. После просмотра видеоповтора за фол последней надежды с полея был удален Максименко. А спустя несколько минут уже в ворота "Колоса" был назначен удар с точки (не менее спорный, чем в первом случае). Цыганков легко переиграл Волынца с пенальти. Киевляне сумели выйти вперед на 84-ой минуте, когда Цыганков с третьей попытки таки пробил Волынца. А буквально в следуюющей атаке "Колос" отыгрался после удара Антюха и рикошета от Миколенко.

К основному времени арбитр компенсировал восемь минут. "Динамо" устроило финальный штурм ворот гостей, но "Колос" выстоял.

"Динамо" - "Колос" - 2:2

Голы: Цыганков (с пенальти), 74, 84 - Селезнев (с пенальти), 49, Антюх, 87

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота (Караваев. 46), Попов, Миколенко, Шапаренко (Леднев, 90+4), Андриевский (Сидорчук, 63), Шепелев, Цыганков, Супряга (Вербич, 46), Родригес (Гармаш, 46).

"Колос": Волынец, Ром, Петров, Максименко, Черноморец, Милько (Новак, 76), Ильин (Морозко, 80), Ориховский, Костышин (Задоя, 61), Антюх, Селезнев (Лысенко, 81).

Предупреждения: Миколенко, Шапаренко, Цыганков - Костышин, Селезнев, Ильин, Милько, Волынец

Удаления: Шепелев, 54 - Максименко, 70

Видео голов матча

Видео удалений

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После 13 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 30 очков и на 4 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.

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Автор: Олег Давыгора