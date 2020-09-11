Киевляне стартуют в отборочном турнире ЛЧ уже 15 сентября.

Киевское "Динамо" обнародовало заявку команды на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

В заявку включен 31 футболист: 23 игрока - по списку "А" и 9 - по списку "Б".

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Не включены в заявку полузащитники Денис Гармаш и Мохаммед Кадири, а также защитник Никита Бурда, который получил серьезную травму.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б), Валентин Моргун (Б);

защитники: Денис Попов (Б), Артем Шабанов, Виталий Миколенко (Б), Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота (Б), Роман Вантух, Константин Вивчаренко (Б), Томаш Кендзера;

полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Б), Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд;

нападающие: Фран Соль, Артем Кравец, Жерсон Родригес, Назарий Русин, Владислав Супряга.

"Динамо" - АЗ: перед матчем

Матч "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 20.00. Транслировать игру будет телеканал "2+2".

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится по итогам одной встречи.

"Динамо" проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Мирчи Луческу.

Судить матч будет бригада арбитров из Израиля.

Тренер АЗ считает, что шансы его команды в противостоянии с "Динамо" увеличились.

Уже известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф, если киевлянам удастся преодолеть третий раунд квалификации.

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Автор: Антон Дударь