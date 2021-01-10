11 января "Динамо" начнет подготовку ко второй части сезона.

Футболисты киевского "Динамо" перед возобновлением тренировочного процесса сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Тестирование прошли также игроки и персонал молодежной и юношеской команд "Динамо".

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Результаты всех тестов оказались отрицательными.

Утром 11 января первая группа игроков "Динамо" пройдет традиционное медобследование. В этот же день команда приступит к тренировкам. В Киеве "Динамо" пробудет до 15 января, после чего отправится на сбор в ОАЭ.

"Динамо" Киев: последние новости

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Автор: Антон Дударь