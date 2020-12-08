В первые 45 минут игры команды голов не забивали.

В Киеве завершился первый тайм матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем". После первого тайма команды играют вничью.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

"Динамо" начало поединок без особой инициативы и играло по устраивающему его счету. Первая половина тайма прошла без особого преимущества ни у одной из команд: киевляне не активничали в атаке, но и соперника к своим владениям не подпускали.

На 24-ой минуте хороший момент у был "Ференцвароша": подопечные Реброва перехватили мяч, Нгуэн вышел на ударную позицию и бил на исполнение, пытаясь попасть в верхний угол ворот, но промахнулся.

Два предупреждения заработали динамовцы: "отличились" де Пена и Гармаш.

На 38-ой минуте еще один опасный момент организовал "Ференцварош". Потеряли мяч динамовцы, последовала передача на Зубкова, который оказался с мячом на линии вратарской. Украинец пробросил мяч мимо Бущана, но Попов и Забарный на пару вмешались в эпизод и отвели угрозу.

Оставшаяся часть поединка прошла в обоюдной борьбе: гости подали несколько угловых. В конце тайма "горчичник" схлопотал игрок "Ференцвароша" Лайдуни.

"Динамо" - "Ференцварош" - 0:0 (после первого тайма)

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Автор: Олег Давыгора