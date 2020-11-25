Футболисты киевского "Динамо" прокомментировали разгромное поражение от "Барселоны" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игроков команды цитирует официальный сайт "Динамо".
Виталий Буяльский выразил мнение, что таков на данный момент уровень "Динамо":
"Мы играли не просто против какой-то команды, а против “Барселоны”, молодые футболисты которой стоят по 30-40 миллионов. Это наш уровень", - сказал полузащитник.
Он объяснил, почему команда опустила руки после первого пропущенного гола:
"Было сложно психологически переломить матч. Мы очень много играли без мяча. Обидно, что в первом тайме мы хорошо играли и имели моменты, а во втором действовали безобразно. После первого пропущенного гола все посыпалось".
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"После матча в раздевалке было опустошение, не до разговоров. Все понимают, что четыре гола - это много", - подытожил полузащитник.
Николай Шапаренко выразил мнение, что отсутствие Лионеля Месси сыграло против "Динамо":
"Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь "Барселона" с Месси в составе в том числе не так хорошо обороняется, как без него".
Виталий Миколенко подчеркнул, что "Динамо" не хватило класса:
"У нас были индивидуальные ошибки как в обороне, так и в атаке. Не хватало последнего паса и класса, который есть у "Барселоны".
"Если честно, все пропущенные голы логичные. Нелогичных голов не бывает", - добавил он.
"Динамо" - "Барселона": итоги матча
- "Динамо" проиграло "Барселоне" со счетом 0:4. Киевляне потерпели третье поражение в четырех турах при одной ничьей.
- Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- Киевляне в четвертом подряд матче ЛЧ пропустили как минимум два гола.
- В рамках первого круга "Динамо" также проиграло "Барселоне" (1:2).
- В 5-м туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ювентусом". Матч пройдет 2 декабря.
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