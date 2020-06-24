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В Швеции футболист забил гол со своей половины поля (видео)

21:26, 24 июня 2020
Футбол
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Ирандуст помог Хеккену сыграть вничью / фото twitter.com/bkhackenofcl

Футболист совершил перехват во время атаки соперника и со своей половины поля нанес мощный удар. Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот.

Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте, а в итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский вратарь Лунин совершил яркий сэйв в матче за испанский клуб.

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