В Швеции футболист забил гол со своей половины поля (видео)

Далехо Ирандуст шокировал соперника невероятным ударом.

В третьем туре чемпионата Швеции полузащитник "Хеккена" Далехо Ирандуст забил фантастический гол в ворота "Сириуса".

Футболист совершил перехват во время атаки соперника и со своей половины поля нанес мощный удар. Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот.

Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте, а в итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский вратарь Лунин совершил яркий сэйв в матче за испанский клуб.

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