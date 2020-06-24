В Швеции футболист забил гол со своей половины поля (видео)
21:26, 24 июня 2020Футбол
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Далехо Ирандуст шокировал соперника невероятным ударом.
Ирандуст помог Хеккену сыграть вничью / фото twitter.com/bkhackenofcl
В третьем туре чемпионата Швеции полузащитник "Хеккена" Далехо Ирандуст забил фантастический гол в ворота "Сириуса".
Футболист совершил перехват во время атаки соперника и со своей половины поля нанес мощный удар. Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот.
Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте, а в итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.
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