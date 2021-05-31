Украина в Бухаресте сыграет против Австрии и Северной Македонии.

Правительство Румынии опубликовало условия для болельщиков, которые хотят посетить поединки чемпионата Европы по футболу в Бухаресте. Напомним, что там команда Андрея Шевченко проведет две игры.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

С первого июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан с красной, желтой и зеленой зон.

Иностранцы, которые планируют ехать в Бухарест во время Евро-2020, обязаны иметь с собой:

- паспорт вакцинации (процедура должна состояться минимум за 10 дней до въезда в Румынию), или

- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

- отрицательный ПЛР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Стоит отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день сядут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну. К "красным" странам относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей.

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также пропустят турнир Виталий Буяльский, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

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Автор: Артем Будрин