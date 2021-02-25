Главный тренер "Динамо" прокомментировал предстоящую встречу.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы СМИ перед ответной игрой с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова тренера приводит официальный сайт "Динамо".

Луческу подчеркнул, что вспышка коронавируса в "Брюгге" не является причиной для отмены матча:

"Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Так что не вижу в этом никакой причины для отмены матча, многие команды проходили через подобную ситуацию".

“Брюгге” я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов", - добавил румынский тренер.

Читайте такжеБрюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги ЕвропыЛуческу также подчеркнул, что у "Динамо" есть уверенность в том, что за неделю команда прибавила, но "этого недостаточно".

"В первом матче у нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте".

Отметим, что перед ответной игрой из-за коронавируса "Брюгге" потерял еще двух игроков.

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

Матч "Брюгге" - "Динамо" пройдет 25 февраля в Бельгии.

В первой встрече команд 18 февраля "Динамо" вело благодаря голу Виталия Буяльского, но упустило преимущество.

Мирча Луческу выразил уверенность, что в ответном матче "Динамо" будет лучшим.

Между матчами ЛЕ "Динамо" в УПЛ спаслось от поражения в матче против "Десны" (1:1), а "Брюгге" в чемпионате Бельгии разгромил "Левен" (3:0).

"Брюгге" и "Динамо" рассудят сербские арбитры. Главным судьей назначен Срджан Йованович.

Перед матчем "Шахтер" в сети пожелал "Динамо" победы над "Брюгге".

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Автор: Антон Дударь