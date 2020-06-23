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Не играл три года: капитана испанского клуба трогательно поздравили с возвращением на поле (видео)

17:48, 23 июня 2020
Футбол
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Сориано пропустил 1128 дней / фото twitter.com/VillarrealCF

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36-летний футболист находился в лазарете с мая 2017-го из-за проблем с коленом. Игрок перенес несколько операций и пропустил 1128 дней.

В матче с "Севильей" Сориано появился на поле на 88-й минуте. Команды сыграли вничью - 2:2. После окончания встречи капитана тепло приветствовали партнеры в раздевалке.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой футболист "Шахтера" перенес операцию в Италии.

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