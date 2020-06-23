Не играл три года: капитана испанского клуба трогательно поздравили с возвращением на поле (видео)

Бруно Сориано долго имел проблемы с коленом, в связи с чем перенес ряд операций.

Полузащитник "Вильярреала" Бруно Сориано в 31-м туре испанской Ла Лиги вышел на поле впервые за три года.

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36-летний футболист находился в лазарете с мая 2017-го из-за проблем с коленом. Игрок перенес несколько операций и пропустил 1128 дней.

В матче с "Севильей" Сориано появился на поле на 88-й минуте. Команды сыграли вничью - 2:2. После окончания встречи капитана тепло приветствовали партнеры в раздевалке.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... 😍



¡Te lo mereces, capitán 💛!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой футболист "Шахтера" перенес операцию в Италии.

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