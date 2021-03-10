Дортмундцы сыграли вничью, которой хватило, чтобы пройти дальше.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" в Дортмунде принимала "Севилью".

После победы в выездном матче дортмундцы сыграли вничью на своем поле.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте - Эрлинг Холанд с шести метров переправил мяч в сетку после передачи партнера по команде.

Во втором тайме гол Холанда отменили после VAR, вместо этого назначив пенальти. Норвежец не забил, но рефери сказал, что нужно перебить, так как голкипер до удара вышел с линии ворот. Со второй попытки Холанд был точен.

"Севилья" смогла достойно завершить эту дуэль. Сперва Юссеф Эн-Несири отличился красивым ударом с пенальти - мяч влетел в ворота от перекладины. А затем он же на шестой компенсированной минуте принес гостям ничью.

Для того, чтобы попытаться перевести дуэль в овертайм, "Севилье" не хватило времени.

"Боруссия" Д - "Севилья" - 2:2 (первый матч - 3:2)

Голы: Холанд, 35, 54 (с пенальти) - Эн-Несири, 68 (с пенальти), 90+6

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 90), Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холанд

"Севилья": Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракитич, 86), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири

Предупреждения: Морей, Холанд, Джан - Акунья, Кунде, Жордан, Оскар Родригес, Фернандо, Диего Карлос

"Боруссия" Д - "Севилья": итоги матча

"Боруссия" Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за четыре года.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Эрлинг Холанд (оценка - 8,45).

"Боруссия" забила в своем 34-м матче подряд, что является клубным рекордом.

Эрлинг Холанд - самый молодой игрок, которому удалось забить в шести подряд матчах ЛЧ (20 лет 321 день). Всего норвежец забил 20 голов в 14 матчах ЛЧ, что является рекордом турнира.

Своего соперника по четвертьфиналу "Боруссия" узнает в ходе жеребьевки 21 марта.

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Автор: Антон Дударь