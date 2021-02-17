Дортмундский клуб сделал шаг навстречу четвертьфиналу ЛЧ.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в Испании состоялся матч между "Севильей" и "Боруссией" Дортмунд. Гости одержали волевую победу.

"Севилья" открыла счет в матче первым же ударом по воротам - Сусо классно обыграл соперника и направил мяч в сетку, пробив почти с линии штрафной. Голкипера при этом дезориентировал рикошет.

Читайте такжеЛига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала"Боруссия" отыгралась очень быстро - Махмуд Дауд сравнял счет эффектным дальним ударом.

А дальше за дело взялся обладатель награды лучшему молодому футболисту 2020 года Эрлинг Холанд. Сперва норвежец получил обратный пас от партнера и в ближнем бою переиграл вратаря. А затем Холанд ударом в касание завершил контратаку "Боруссии" после паса Марко Ройса.

Под конец второго тайма "Севилье" удалось отыграть один мяч и немного скрасить ситуацию перед ответным поединком.

"Севилья" - "Боруссия" Дортмунд - 2:3

Голы: Сусо, 7, де Йонг, 84 - Дауд, 19, Холанд, 27, 43

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Эскудеро, Кунде, Навас, Фернандо, Ракитич (Гудель, 46), Сусо (де Йонг, 60), Жордан (Оскар Родригес, 72), Гомес (Оливер Торрес, 60), Эн-Несири (Мунир, 60)

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Морей, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 77), Санчо, Дауд (Менье, 89), Джан, Беллингем, Ройс (Брандт, 80), Холанд

Предупреждения: Оскар Родригес - Хуммельс, Холанд

"Севилья" - "Боруссия": итоги матча

"Севилья" и "Боруссия" Д в третий раз играли друг против друга в еврокубках. Дортмундцы одержали первую победу при одной ничьей и одном поражении.

20-летний Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 18 голов в своих первых 13 матчах в турнире. А в этом сезоне на его счету 25 голов в 24 матчах во всех турнирах.

Джуд Беллингем в возрасте 17 лет и 233 дня стал самым молодым англичанином, игравшим в плей-офф ЛЧ.

Ответный матч команды проведут 9 марта.

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Автор: Антон Дударь