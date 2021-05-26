Роман Безус пребывает в прекрасном тонусе.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в лагерь национальной команды полузащитника "Гента" Романа Безуса.

Об этом известно из официального сайта УАФ.

30-летний хавбек присоединится к рабочему процессу 28 мая, потому что сейчас сборники имеют 4 выходных дня перед решающим этапом подготовки к Евро-2020.

Заметим, что в текущем сезоне Безус имеет "7+7" по системе "гол+пас" в 37 поединках за "Гент" во всех соревнованиях. Экс-футболист "Ворсклы" и "Динамо" невероятно эффективно играл в последних матчах и вывел "Гент" в еврокубки.

Напомним, что с Безусом в "Генте" также выступает целая "диаспора" украинцев: Игорь Пластун и Роман Яремчук. Последний получил вызов в сборную еще раньше.

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Артем Будрин