Роман Безус прекрасно провел концовку сезона / фото twitter.com/kaagent

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в лагерь национальной команды полузащитника "Гента" Романа Безуса.

Об этом известно из официального сайта УАФ.

30-летний хавбек присоединится к рабочему процессу 28 мая, потому что сейчас сборники имеют 4 выходных дня перед решающим этапом подготовки к Евро-2020. 

Заметим, что в текущем сезоне Безус имеет "7+7" по системе "гол+пас" в 37 поединках за "Гент" во всех соревнованиях. Экс-футболист "Ворсклы" и "Динамо" невероятно эффективно играл в последних матчах и вывел "Гент" в еврокубки. 

Напомним, что с Безусом в "Генте" также выступает целая "диаспора" украинцев: Игорь Пластун и Роман Яремчук. Последний получил вызов в сборную еще раньше.

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Автор: Артем Будрин