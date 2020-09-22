Лерой Сане может выиграть первый трофей с Баварией / фото REUTERS
24 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей".
Немецкий клуб будет бороться за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а испанский - в качестве победителя Лиги Европы.
Букмекеры считают "Баварию" фаворитом матча за Суперкубок. На победу мюнхенцев в основное время матча дается коэффициент 1,36, на ничью - 5,90, а на победу "Севильи" - 7,70.
На то, что "Бавария" поднимет трофей над головой, можно поставить с коэффициентом 1,18, тогда как на итоговый успех "Севильи" - 5,20.
Суперкубок УЕФА: перед матчем
- Мюнхенцы получили право побороться за Суперкубок УЕФА после победы в финале Лиги чемпионов над ПСЖ со счетом 1:0. "Севилья" выиграла Лигу Европы, одолев "Интер" (3:2) в решающем поединке.
- "Бавария" четыре раза участвовала в Суперкубке УЕФА и выиграла его однажды в 2013-м году. На счету "Севильи" 5 таких поединков и одна победа в 2006-м.
- Перед матчем на евроарене мюнхенцы стартовали в чемпионате Германии, одержав сокрушительную победу над "Шальке". "Севилья" пока не начала новый чемпионат Испании.
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