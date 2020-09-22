Немецкий и испанский клубы поспорят за трофей.

24 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей".

Немецкий клуб будет бороться за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а испанский - в качестве победителя Лиги Европы.

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом матча за Суперкубок. На победу мюнхенцев в основное время матча дается коэффициент 1,36, на ничью - 5,90, а на победу "Севильи" - 7,70.

На то, что "Бавария" поднимет трофей над головой, можно поставить с коэффициентом 1,18, тогда как на итоговый успех "Севильи" - 5,20.

Суперкубок УЕФА: перед матчем

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Автор: Антон Дударь