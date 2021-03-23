30-летнего футболиста напрочь замучили травмы в последнее время.

Главный наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал проблемы со здоровьем полузащитника мадридского "Реала" Эдена Азара и поощрил игрока поскорее вылечиться, чтобы вместе "зажечь" на Евро-2020.

Слова тренера приводит Marca.

"Думаю, у Эдена впереди долгий-предолгий путь к Евро. Мне кажется, что вопрос с его повреждением решится намного раньше, чем начнется Евро, но ответ мы получим только тогда, когда Азар будет восстанавливаться день за днем. У нас нет конфликта с "Реалом". Азар станет лучшим игроком Евро. Он никогда раньше не травмировался на протяжении карьеры. Это что-то новое, настоящий шок. Есть неопределенность, но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до чемпионата Европы", - сделал смелый прогноз Мартинес.

Напомним, что 30-летний бельгиец является самым дорогим футболистом в истории "Реала", поскольку летом 2019 года "сливочные" не пожалели заплатить 115 миллионов евро лондонскому "Челси" за вингера с ярким дриблингом.

В текущем сезоне в активе Азара за "Реал" 14 поединков, где он трижды забивал голы.

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Автор: Будрин Артем