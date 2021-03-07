Реал спасся от поражения в мадридском дерби

Гол Карима Бензема позволил "Реалу" не отстать от "Атлетико" в турнирной таблице.

В 26-м туре испанской Примеры состоялось мадридское дерби - "Атлетико" принимал "Реал". Гол Луиса Суареса в дебюте матча вывел хозяев вперед, однако "Реалу" удалось уйти от поражения благодаря точному удару Карима Бензема после паса Каземиро в концовке встречи. Читайте такжеПомогают соседям: мадридский Реал сенсационно не смог победить в домашнем матче чемпионата Испании"Атлетико" - "Реал" - 1:1 Голы: Суарес, 15 - Бензема, 88 "Атлетико": Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 58), Карраско (Фелиш, 64), Суарес, Корреа (Кондогбия, 82) "Реал": Куртуа, Менди, Варан, Фернандес, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 60), Родриго (Винисиус, 60), Бензема Предупреждения: Карраско, Корреа, Фелиш, Савич, Льоренте - Варан Чемпионат Испании: положение команд "Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате Испании. После 25 матчей в активе у "матрасников" 59 очков.

"Реал" набрал 54 очка и занимает третье место. При этом у "сливочных" сыграно на один матч больше, чем у "Атлетико". На втором месте - "Барселона" (56 очков в 26 играх). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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