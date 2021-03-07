В 26-м туре испанской Примеры состоялось мадридское дерби - "Атлетико" принимал "Реал".
Гол Луиса Суареса в дебюте матча вывел хозяев вперед, однако "Реалу" удалось уйти от поражения благодаря точному удару Карима Бензема после паса Каземиро в концовке встречи.
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Голы: Суарес, 15 - Бензема, 88
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 58), Карраско (Фелиш, 64), Суарес, Корреа (Кондогбия, 82)
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Фернандес, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 60), Родриго (Винисиус, 60), Бензема
Предупреждения: Карраско, Корреа, Фелиш, Савич, Льоренте - Варан
Чемпионат Испании: положение команд
- "Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате Испании. После 25 матчей в активе у "матрасников" 59 очков.
- "Реал" набрал 54 очка и занимает третье место. При этом у "сливочных" сыграно на один матч больше, чем у "Атлетико". На втором месте - "Барселона" (56 очков в 26 играх).
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