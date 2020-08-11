Аталанта - ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов

Команды сразятся за выход в полуфинал турнира.

В среду, 12 августа, "Аталанта" сыграет с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Аталанта - ПСЖ.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире посмотреть матч "Аталанта" - ПСЖ можно будет на телеканале "Футбол 1". В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов" с экспертами в студии.

Поединок пройдет при пустых трибунах в Лиссабоне - УЕФА решил доиграть турнир в формате "Финала восьми" в Португалии. На каждой стадии все пары команд проведут всего по одной игре.

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции - национальный чемпионат было решено не доигрывать из-за пандемии коронавируса. "Аталанта" до последнего вела борьбу за серебро чемпионата Италии, но в итоге стала третьей.

Стоит отметить, что в составе итальянского клуба после карантина яркий отрезок поединков выдал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Данил Слесь