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Милевский стал героем матча в чемпионате Беларуси (видео)

09:34, 04 июля 2020
Футбол
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Милевский заработал решающий пенальти / фото ФК Динамо-Брест

Команда украинца встречалась со "Смолевичами", а игра завершилась вничью - 3:3.

Именно Милевский на 81-й минуте заработал пенальти при счете 2:3. Нападающий упал в штрафной соперника после контакта с соперником. 11-метровый позволил спасти ничью - наказание реализовал Михаил Гордейчук.

Видео эпизода опубликовал официальный YouTube-канал чемпионата Беларуси.

Милевский провел на поле весь матч, тогда как еще двое украинцев Евгений Хачериди и Александр Нойок пропускали игру.

"Динамо-Брест" набрало 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Как сообщал УНИАН, украинцы Хачериди и Нойок могли отсутствовать в заявке из-за вспышки коронавируса в брестском клубе.

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