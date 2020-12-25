Артем Милевский подписал контракт с клубом "Минай".

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский поделился своими эмоциями после подписания контракта с "Минаем".

Милевский, которого цитирует официальный сайт "Миная", подчеркнул, что очень рад вернуться в Украину:

"Как действующем футболисту перейти в УПЛ через столько времени и сыграть в футбол в такой амбициозной команде на таком уровне - это очень хорошо. В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб - как одна семья. Поэтому думаю, что у нас все получится".

Форвард рассказал, чем может помочь команде:

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"Во-первых, есть немалый опыт. Плюс - я хорошо знаю тренера. Я играл за "Динамо", он за "Шахтер", но мы всегда относились друг к другу с уважением. Во-вторых, попробую сделать все, чтобы в команде был хороший коллектив. В УПЛ это важно. Если он будет, то команда будет биться друг за друга".

По словам Милевского, его контракт рассчитан на полтора года. Он подчеркнул, что "Минай" - скорее всего, его последняя команда:

"Последняя? Наверное, да. Но никто не знает, что будет в будущем".

Карьера Артема Милевского

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50/8/4).

35-летний украинец не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

Последним клубом 35-летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32), с которым Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

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Автор: Антон Дударь