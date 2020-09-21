Артем Кравец после своего возвращения сыграл за "Динамо" только в одном матче.

Стали известны причины, по которым украинский нападающий Артем Кравец покинул "Динамо" спустя всего один месяц после возвращения в киевский клуб.

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Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", физические кондиции Кравца были худшими в команде на всех тренировках.

Источник также отметил, что Кравец был подписан в обход главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

"Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия (футбольного агента, - Прим.) и прочих", - подчеркнул источник.

Сам Кравец в комментарии официальному сайту "Динамо" заявил, что покидает клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Украины на Евро-2020:

"У меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством "Динамо", семьей и принял решение побороться за путевку на Евро".

Кравец также отметил, что у него нет претензий к Мирче Луческу и Игорю Суркису, а также рассказал, что у него есть два варианта продолжения карьеры.

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Автор: Антон Дударь