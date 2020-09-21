Стали известны причины, по которым украинский нападающий Артем Кравец покинул "Динамо" спустя всего один месяц после возвращения в киевский клуб.
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Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", физические кондиции Кравца были худшими в команде на всех тренировках.
Источник также отметил, что Кравец был подписан в обход главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.
"Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия (футбольного агента, - Прим.) и прочих", - подчеркнул источник.
Сам Кравец в комментарии официальному сайту "Динамо" заявил, что покидает клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Украины на Евро-2020:
"У меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством "Динамо", семьей и принял решение побороться за путевку на Евро".
Кравец также отметил, что у него нет претензий к Мирче Луческу и Игорю Суркису, а также рассказал, что у него есть два варианта продолжения карьеры.
"Динамо" Киев: последние новости
- В 3-м туре УПЛ "Динамо" одержало победу в непростом матче против "Львова".
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