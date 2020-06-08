"Чтобы на глаза не попадался": Беседин рассказал об обиде на врача Динамо после допингового скандала

Нападающий киевского клуба считает, что Леонид Миронов не должен работать с командой.

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин признался, что обижен на клубного врача Леонида Миронова, по вине которого он получил дисквалификацию за допинг.

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Футболист дал комментарий программе "Профутбол".

"Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадался. Как это нет обиды? Этот человек забрал у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год.

Конечно, обиды есть. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не принимал", - сказал Беседин.

Игрок отметил, что такие сотрудники могут только навредить футболистам:

"Считаю, таких людей, которые уже немолодые, не полностью здоровы, что-то болит там, их просто нельзя подпускать к команде. Они враги для футболистов".

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". Доктор Миронов вместо таблетки от головной боли случайно дал нападающему запрещенный препарат из личной аптечки. Игрока отстранили на один год, начиная с 19 декабря прошлого года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Беседин объяснил видео своего избиения, которое появилось в сети.

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