"Пусть это будет уроком": футболист Динамо прокомментировал видео своего избиения
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал видео 2016 года, на котором получает удар по лицу от одного из собутыльников.
Беседин рассказал о той ситуации сайту Tribuna.com.
"Эта неприятная ситуация случилась четыре года назад. Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит", - сказал футболист.
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Он подчеркнул, что сейчас он не попал бы в такую ситуацию:
"С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме. У меня прекрасная семья: супруга и ребенок. Конечно, сейчас ничего подобного со мной произойти не может".
"Пусть это видео будет уроком для молодых ребят и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании", - подытожил Беседин.
Напомним, на данный момент Беседин отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.
Как сообщал УНИАН, стало известно, что в "Динамо" знали о "пьяных похождениях" Беседина и крупно оштрафовали футболиста.
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