Арсенал - Челси: прогноз букмекеров на финал Кубка Англии

Две лондонские команды сразятся за титул.

В субботу, 1 августа, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии, в котором сыграют два местных клуба - "Арсенал" и "Челси".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал - Челси.

Читайте такжеЛиверпулю вручили кубок за победу в чемпионате Англии: что творилось в раздевалке команды (фото, видео)

Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Букмекеры отдают преимущество номинальным гостям.

На победу "Арсенала" в основное время дается коэффициент 3,40, тогда как на "Челси" - 2,12. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

Что касается шансов на завоевание трофея с учетом дополнительных таймов и, если потребуется, серии пенальти, то здесь коэффициент на "Челси" - 1,60, а на "Арсенал" - 2,33.

Из-за пандемии коронавируса игра будет проходить без зрителей. Этот финал - повторение лондонского дерби в решающих матчах турнира 2002 и 2017 годов. В тех поединках оба раза побеждал "Арсенал".

На счету "канониров" 13 Кубков Англии - это рекорд турнира. "Челси" побеждал в финалах восемь раз.

УНИАН ранее публиковал итоги сезона в Английской Премьер-лиге.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram