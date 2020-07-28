Динамо интересуется российским футболистом - СМИ

Киевлянам приписывают интерес к полузащитнику "Крыльев Советов".

Киевское "Динамо" проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Зиньковскому, выступающему за "Крылья Советов".

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Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в контракте 24-летнего футболиста прописана сумма отступных, которая составляет менее миллиона долларов.

Помимо "Динамо" игроком интересуются "Зенит" и "Краснодар".

В нынешнем сезоне чемпионата России Зиньковский провел 27 матчей и отдал 8 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" убедил главного помощника Мирчи Луческу отказаться от работы в "Динамо".

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