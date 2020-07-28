Динамо интересуется российским футболистом - СМИ
15:57, 28 июля 2020Футбол
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Киевлянам приписывают интерес к полузащитнику "Крыльев Советов".
Зиньковский может оказаться в Украине / фото kc-camapa.ru
Киевское "Динамо" проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Зиньковскому, выступающему за "Крылья Советов".
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Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, в контракте 24-летнего футболиста прописана сумма отступных, которая составляет менее миллиона долларов.
Помимо "Динамо" игроком интересуются "Зенит" и "Краснодар".
В нынешнем сезоне чемпионата России Зиньковский провел 27 матчей и отдал 8 результативных передач.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" убедил главного помощника Мирчи Луческу отказаться от работы в "Динамо".
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