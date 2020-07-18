Футболист Реала провел семь матчей за сезон и стал чемпионом сразу двух стран

Альваро Одриосола выступал в Испании, а затем отправился на правах аренды в Германию.

Защитник "Баварии" Альваро Одриосола, права на которого принадлежат "Реалу", стал чемпионом Германии и Испании в нынешнем сезоне.

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Об этом сообщает Twitter Bayern & Germany.

24-летний футболист получит золоты медали за победу в обоих турнирах, несмотря на то, что сыграл за две команды небольшое количество матчей.

Первую половину сезона защитник проводил в "Реале", а во время зимней паузы перешел в "Баварию" на правах аренды.

За мадридский клуб игрок провел всего четыре поединка в Ла Лиге текущего сезона, а в Бундеслиге он появился на поле всего три раза. Таким образом, Одриосола завоевал два титула за сезон, отыграв в сумме семь матчей в двух чемпионатах.

Альваро Одриосола перешел в "Реал" в 2018-м году из клуба "Реал Сосьедад". Также на его счету четыре матча и один гол за национальную сборную Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" стала 20-кратным обладателем Кубка Германии.

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