Бавария стала 20-кратным обладателем Кубка Германии

Мюнхенцы в решающем поединке одолели "Байер".

В Мюнхене состоялся финал Кубка Германии, в котором "Бавария" встречалась с "Байером".

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Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали победу со счетом 4:2 и стали 20-кратными обладателями трофея.

Еще в первом тайме "Бавария" дважды поразила ворота соперника усилиями Давида Алабы и Сержа Гнабри, а после перерыва Роберт Левандовски оформил дубль. Леверкузенцы смогли огорчить будущего чемпиона результативными ударами Свена Бендера и Кая Хаверца.

Стоит отметить, что "Бавария" ранее стала досрочным чемпионом Бундеслиги. Таким образом, мюнхенский клуб в 13-й раз в своей истории оформил "золотой дубль".

"Байер" - "Бавария" - 2:4

Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пенальти) - Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89

"Байер": Градецки, Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46), Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77), Хаверц

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67), Левандовски

Предупреждения: Венделл - Левандовски

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" подписала футболиста "Манчестер Сити".

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