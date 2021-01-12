Денис Попов поделился своим методом, как успокаивать адреналин.

Защитник "Динамо" Киев Денис Попов рассказал о своих предпочтениях в алкогольных напитках.

Чемпион мира среди юниоров признался, что может выпить, в интервью для "ПроФутбол".

"После игры, конечно, нельзя. А дома, когда ты приехал, не можешь заснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин... Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и выдумывать. Понятно, что не упиваться. Но, думаю, можно. Я вообще люблю грузинское вино, Гио подсадил", - сказал футболист.

Попов имел в виду своего близкого приятеля Георгия Цитаишвили. Именно в Грузии Денис, по его словам, по-настоящему оценил вино, находясь в гостях у Цитаишвили.

Читайте также"Машина": защитник Динамо показал обнаженный торс (фото)

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem