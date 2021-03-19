Специалист покинул команду в зоне вылета.

Волгоградский "Ротор" заявил, что прекращает сотрудничать с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Белорусский специалист был уволен после совещания руководства клуба.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Читайте также"В следующем году будет иначе": Луческу подвел итоги после вылета Динамо из Лиги Европы

47-летний наставник вместе с подопечными в текущем сезоне набрал 18 очков в 23 турах российской Премьер-Лиги, что позволило занимать 13-ю позицию в турнирной таблице. Это дает право сыграть в переходных матчах плей-офф, но до спасительного 12-го места, которое позволит сохранить прописку в высшем дивизионе, "Ротор" отделяет 8 зачетных пунктов.

Хацкевич принял "Ротор" в 2019 году. Перед этим белорус был уволен из киевского "Динамо" за неудовлетворительные результаты после матча квалификации Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем